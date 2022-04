Expérience de 15 ans en tant que Chef de Projet.



Mes atouts et compétences:

- Manager et fédérer des équipes pluridisciplinaires

- Piloter des projets complexes dans un contexte international exigeant

- Offrir une expérience significative dans un domaine réclamant une forte rigueur méthodique

- Pratiquer de manière courante l’anglais et l’espagnol



Mes compétences :

Gestion de projet

Ecoute

Esprit d'équipe

Rigueur