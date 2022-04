Christophe BOCQUILLON

Responsable Méthodes Forge Libre, je suis en charge de l'industrialisation des nouvelles pièces pour la forge libre. Je gère l'ensemble des ressources d'études et méthodes nécessaires à l'atteinte des objectifs Qualité, Coûts et Délais.



Mes compétences :

Aéronautique

Bureau d'études

Défense

Environnement

Forge

Gestion d'affaires

Gestion de projets

Industrialisation

industrie lourde

Maintenance

Management

matériaux

Métallurgie

Methodes

Méthodes maintenance

Modélisation

Modélisation simulation

Nucléaire

Papeterie

Pétrochimie

Recherche

Recherche et Développement

Simulation

Technique

Travaux neufs