Christophe BODINIER

PDG société EAGC (électricité appliquée au génie climatique) - 40 salariés - 3,4M€ de CA en 2013.



Fondateur et PDG société ETEC (Entreprise Tarnaise d'Electricité Climatique) - 0,7M€ de CA en 2013.



Fondateur et PDG de la société Autorem (Automatisme - Régulation - Maintenance) - 1ère année d'exercice



Parcours et historique:



1994: Entrée au poste de câbleur d'armoires électriques au sein de la société EAGC.

1997-1998: service militaire dans la gendarmerie dans la BT de Muret (31)

1999: Dessinateur industriel chez EAGC

2001: Chargé d'affaires chez EAGC

2007: Rachat de l'entreprise familiale EAGC. Augmentation du CA de 20%



2010: Fondation de la société ETEC en région Midi Pyrénées.



2013: Fondation de la société AUTOREM



Mes compétences :

Génie climatique

Direction générale

Électricité CVC

GTB - GTC - supervision