Christophe BOEBION

Après une première expérience dans l'informatique en 1990 (programmation C++), j'ai acquis petit à petit de nombreuses expériences et compétences dans ce domaine allant de la formation, à la maintenance, de l'administration à l'expertise. Au service de grandes entreprises (Dell, AREVA, IFP, CEA, Mairie de Lyon, Mutuelle Existence, Salins du Midi, Distriborg, Rossignol...) j'ai abordé tous les métiers du service et un savoir faire dans les nouvelles technologies qui me permettent aujourd'hui d'avoir une vision globale dans ce domaine qui me passionne.



Aujourd'hui Directeur des Systèmes d'Informations, des Télécommunications et Webmaster des sociétés ÖkoFEN France http://okofen.fr/ (chauffage à granulés de bois) Label Energie http://labelenergie.com/ (Solution pour l’habitat écologique) Tangentes Architecture http://www.tangentes.fr/ et Pollen Construction Bois http://www.pollen-construction.fr/ (Conception et construction de bâtiments ossature bois basse consommation d’énergie) ainsi qu'Oko Energies Distribution (Distributeur de la marque de EasyPell et Lindner&Sommerauer) réunies au sein d'un groupement d'intérêts : l'Ecosphere. Je suis en charge des choix stratégique et de toute l’infrastructure de ces sociétés et de leurs agences à travers toute la France. Notre projet actuel est la mise en place de l'ERP SAP Business One.



En parallèle je suis aussi passionné de sport et Athlète (Trail).



A ce titre je participe à de nombreux projet extra professionnels :



- Membre du comité d’organisation et administrateur de l’Échappée Belledonne : communication, conseils et webmaster http://www.lechappeebelledonne.com/



- Membre du comité d’organisation et administrateur de la Nivolet-Revard : communication, conseils et webmaster http://nivolet.revard.free.fr/



- Membre du comité d’organisation et administrateur du Grand Raid 73 : webmaster, communication et conseils http://www.grandraid73.fr/



- Concepteur/réalisateur de la revue Esprit d’Équipe, le magazine des membres du Team Raidlight.



- Chartre Graphique et communication visuelle pour l’association SMAG http://www.smag-trail.com/ : Trail du Bugeat/3 jours de Chartreuse/Trail des 2 Alpes/Tour de l’Oisans et des Ecrins



- Communication visuelle et promotion du Trail de Belledonne http://bellesgrimpes.free.fr



- Conception/Réalisation/Gestion du site http://annevalero.fr et http://altirunning.fr/



- Mise en place avec Anne Valero de l’équipe des meneurs d’allure 2010 et 2011



- Collaborateur avec les magazines Trail Endurance Mag et Runner’s Wolrd France



Mes compétences :

SAP Business One