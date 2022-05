Bonjour,



Diplômée d'un Master en Business Management et Marketing Innovation, j'ai à mon actif plus de 6 ans d'expérience en marketing, informatique et management de projets. Je suis habituée à travailler dans un environnement multiculturel avec un niveau courant en anglais et en espagnol (le français étant ma langue maternelle).



Je suis à l'écoute d'opportunités en Europe et serais ravie d'échanger avec vous.



Cordialement,



Mathilde VAUTHROT



Mes compétences :

Marketing

Informatique

Logiciel CRM

Analyse de données

Gestion de projets