Christophe BOISSONNADE

Demologic : "Editeur de solutions citoyennes" est une structure qui propose des espaces démocratiques en ligne dédiés à l'implication des citoyens dans les politiques publiques. Il permet à la population (celle sensibilisée aux enjeux de la société et à ceux de la politique) de s'exprimer sur des sujets très concrets la concernant.



C-intelligent est spécialisée dans l'intégration du cloud computing et des logiciels libres dans l'informatique de gestion des PME. J'aime particulièrement m'investir dans des missions relatives à l'optimisation des systèmes d'information, l'amélioration de la productivité des utilisateurs et la réduction des coûts.



RDV-Santé est une société qui a débuté en 2011. Elle capitalise sur le savoir faire de C-intelligent pour proposer aux professionnels de santé des solutions particulièrement performantes et économiques ayant pour but la simplification de leur organisation et l'optimisation de leur cabinet.



Mes compétences :

Conseil

NTIC