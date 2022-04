Christophe BOITAUD

Pilote de Chasse, c'est la passion de l’aéronautique militaire, le sens du service et le goût du challenge qui m'ont porté durant toutes ces années et qui m'ont permis de réussir dans ce milieu particulièrement exigeant et sélectif.



C'est ma passion du vin, alimentée depuis plus de 20 ans et plus particulièrement poussée depuis les 7 dernières années avec des expériences commerciales toujours enrichissantes qui me poussent aujourd'hui à réorienter ma carrière et ma vie, dans ce milieu extraordinairement riche.



Mes compétences :

Gestion de projet

Business development

Innovation

Gestion du stress

Management opérationnel

Gestion d'équipe