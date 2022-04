Christophe BOIVIN

BC CONCEPT est une société de conseil en aménagement intérieur & extérieur.

La rénovation et l'amélioration de l'habitat sont aujourd'hui très active : envie de changer son environnement mais pas le temps de chercher des professionnels compétents et de les gérer.

Voilà les raisons de faire appel à BC Concept pour une décoration intérieur à revoir, un agrandissement de maison, un aménagement de jardin avec ou sans piscine.

Projet complet sans les inconvénients de recherche et suivi de travaux.

Réalisation des plans en 3D de votre rénovation, création de meubles sur mesure. . .

DECORATION, RENOVATION, CREATION

La Baule



SANS AUCUN FRAIS !



Vous venez d'acquérir un bien immobilier( résidence secondaire ou principale) et vous souhaitez le mettre a votre personalité ou vous voulez changer une pièce (Cuisine, Salle de bain, un agrandissement,...).

Plusieur choix d'entreprises fiables suivant vos priorités.



Vous êtes professionnel et vous souhaiter un environnement qui vous démarque de vos concurrents!

Je ne suis pas attaché a une marque ou un système ce qui me laisse le choix de la meilleur solution suivant vos critères...



Voilà encore plusieurs raisons de faire appel à mes services et qui seront toujours sans aucun frais pour vous!



Pour les SYNDICS de copropriétés : BC Concept vous propose ses services de pilotage de travaux de la façon suivante :



- Conseil par rapport aux travaux à réaliser.

- Rédaction d’un cahier des charges suivant le chantier à réaliser.

- Recherche de prestataires compétents pour la réalisation.

- 3 devis pour comparer le montant des prestations.

- Présentation photos ou plan 3D.

- Rédaction de déclaration préalable pour ravalement, garde corps, ...

- Suivi du chantier jusqu'à la livraison.

Ainsi les travaux ne sont plus une perte de temps pour vous





BC Concept se diversifie avec la création de PISCINES en béton armé.

Le concept est simple:

- Béton armé pour la structure

- Liner armé pour l'étanchéité

- Electrolyseur de sel pour avoir une eau limpide et sans ajout de produits...



Suite aux réalisations effectuées sur la presqu'ile pour des clients domiciliés en région Parisienne et souhaitant une intervention pour leur résidence principale, BC Concept vous accompagne désormais sur Paris en collaboration avec un Menuisier, agenceur situé sur Paris même...



N'hésité pas a me contacter pour établir votre étude!



Mes compétences :

Architecture d'intérieur