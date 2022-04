Antoine LOMBARD

JOUPLAST est une marque du Groupe TMP CONVERT, CREATEUR EN PLASTURGIE

www.tmpconvert.com

www.jouplast.com



TMP CONVERT est un fabricant Français situé dans l'Ain (01). Son expertise relève de la transformation de matière plastique en produits et solutions innovantes. Les sites de production de Simandre sur Suran (01) et Moirans en Montagne (39) révèlent une maitrise de trois techniques de transformation de matière plastique : Injection, Soufflage et Rotomoulage.



JOUPLAST est une des marques "Produits Catalogues" (avec MODULESCA, l'escalier d'extérieur modulable) du Groupe TMP CONVERT, et se présente ainsi comme le spécialiste en solutions constructives terrasses.



Plot Terrasse et innovations aménagement extérieur



La pose d'une terrasse sur plot : Facilité de mise en oeuvre et ingéniosité des systèmes de finition ...



C'est ce que beaucoup d'utilisateurs notent lorsqu'ils installent les produits JOUPLAST. Mais la marque ne s'arrête pas là...outre les plots de terrasse, toute une gamme d'accessoires et de produits innovants permettent de faciliter la construction d'une terrasse sur plot.



Le développement de produits nouveaux ne s'arrête pas là... JOUPLAST propose toute une série de produits innovants pour l'aménagement extérieur. Fixation invisible pour terrasse bois, cales de construction, escalier extérieur modulable, tout est là pour répondre aux besoins des professionnels.



Mes compétences :

Fidélisation client

Animation des ventes

Prospection commerciale

Négociation commerciale

Gestion de portefeuille

Développement commercial

Vente directe

Vente B2B