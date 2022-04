Christophe BOIVIN

Jeune actif, dynamique, spécialiste de l'analyse financière recherche un poste sur Bordeaux.

Diplômé d'un master 2 d’économie et gestion de spécialité finance, j'ai 8 ans d'expérience en Gestion / Analyse financière / comptabilité dans le secteur banque assurance.

Dans la perspective de trouver un nouvel emploi, je souhaite un métier qui allie le conseil et mes compétences en gestion financière tel un poste d'analyste et pilotage comptable, un poste d’analyste prudentiel ou de conseiller. Je suis intéressé à évoluer vers le contrôle de gestion.



Au sein de la Gestion Administrative et Comptable des Placements d'Assurance, du MiddleOffice chez Allianz, et de la Direction du Pilotage et du Contrôle Financier, j'ai occupé des postes d’analyste comptable, de chargé d’études financières, et d'administrateur de données.

Au sein de Direction du Contrôle et du Pilotage Financier chez Allianz, j'ai occupé le poste de contrôleur de gestion.

Actuellement, j’évolue dans le secteur bancaire comme chargé d’études à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique.



Disposant d'une aisance avec les outils informatiques, responsable de la gestion des outils informatiques SAP, SAP-IMA, BLOOMBERG, GPFI, ARTIC, CREO pour la production de données comptables pour consolidation IFRS, et du référentiel comptable et des règles d’affectations des tris comptables.



• Pragmatique et autonome

• Organisé, rigoureux et consciencieux

• Leader et organisateur



• Maîtrise de Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint, Access), de VBA et SQL

• Maîtrise de GPFI et de SAP, SAP-IMA

• Maîtrise de Eviews (logiciel d'économétrie) et notions de SAS (logiciel statistique)

• Buisness Object



• Anglais : lu, écrit, parlé

• Allemand : lu, écrit, parlé



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Chargé d'études

Consolidation

Gestion de trésorerie

Analyse financière

Finance

Bâle 2

Gestion de projet

Gestion du risque

Banque - Assurance

IFRS