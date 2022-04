Christophe BOIX

Vous constaterez à travers la lecture de mon curriculum vitae que j’ai été formé au métier de vendeur chez XEROX, la gestion d’entreprises chez CFAO Groupe PPR et à la Direction générale d’entreprises chez deux opérateurs DTS Moov et Monaco Télécom.

Mon expérience multi pays me permet de m’adapter aux différentes régions d’Afrique, du Nord de l’ouest du centre ou de l’Océan Indien.

J’ai actuellement monté ma propre structure de conseil, afin de mettre mon expérience à contribution dans des domaines variés adaptés à tous les métiers :

• Travailler en équipe au sein d’un COMEX ou CODIR sous le contrôle d’un Management distant.

• Implantation et création de structures panafricaines

• Organisation générale d’entreprise, mise en place de process management liant les différents services.

• Conception d’outils management des équipe, tableau de bord, SPANCO, réunion, call…

• Gestion des objectifs, commerciaux, financiers et actifs circulants.

• Gestion des conflits politiques et sociaux.

• Gestion et motivation du COMEX.

• Gestion de la relation avec les pouvoirs publics locaux.

• Gestion en direct ou accompagnement en clientèle.





Mes compétences :

Ceo