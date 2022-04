Guillaume GELOT

Distributeur d'equipements de Telecom neufs et reconditionnés :





- Vous recherchez des equipements qui sont obsolètes ?

PICS Telecom travaille en partenariat avec plus de 100 operateurs dans plus de 26 pays ce qui nous permet d'avoir accès à tous types d'equipements



- Vous avez des soucis de délais de livraison avec votre équipementier ou distributeur ?

PICS Telecom peut vous livrer sous 48h.



- Vous souhaitez réduire vos dépenses sur vos equipements ?

PICS Telecom offre généralement une tarification flexible et inferieur aux prix de votre distributeur.



- Vous souhaitez revendre vos excès d'equipements ?

PICS Telecom offre 2 solutions de rachats de vos equipements - Contactez moi pour obtenir une estimations gratuite de vos equipements



Les + de PICS pour nos clients :

- Programme de garantie de 1 an , 3ans et garantie a vie offerte

- Equipements Testés

- Tarification flexible



Mes compétences :

Telecom

Distribution internationale

eCommerce

Commercial grands comptes

DWDM

IP

SDH & DWDM

Internet

GPRS

3G

JUNIPER

SDH

CheckPoint

SWITCH

CISCO

GSM

WIMAX

F5