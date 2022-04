Christophe BONGO DE CB CRÉATIONS

Vous souhaitez élargir votre clientèle avec des supports de communication print et web ?



Je vous accompagne dans la création de vos cartes de visite, dépliants, sites corporate et boutiques en ligne et bien plus encore.



Mes 10 ans d'expérience en tant qu'infographiste, maquettiste offline, webdesigner, intégrateur en agence ou chez l'annonceur vous garantissent un interlocuteur de qualité.



Mes compétences :

Graphisme PAO

WebDesign

Programmation PHP

Flash

Maquettiste pao

Référencement naturel

Infographiste

Direction artistique

Management de projet

Conseil en communication

Création de site web

Benchmarking

Design graphique

Chaîne graphique

Graphisme

Communication visuelle

Bootstrap

User interface design

Ux design