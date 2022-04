Cyril GLASER

Diplômé depuis 2009 de l’EMC (école des métiers de la communication), en tant que « Technicien Son et Musiques Actuelles », je travail par intermittence dans le domaine de l’audiovisuel.

Depuis plus de deux ans, je développe mes compétences au sein d’auditoriums en région parisienne et sur diverses prestations événementielles.



Mes compétences :

Prise de son

Pupitrage Lumière

Régie Vidéo

Consoles Analogiques

Grand Ma 1 & 2

Consoles Numériques

Fiche Technique

Plan de Feu