Christophe BONIN

Je suis Ingénieur en Etude et Développement depuis une vingtaine d'années.

Après de nombreuses expériences dans la programmation Unix ou Windows (Cobol, C,Powerbuilder,VB,Flash,Html,Javascript,Shell) et le développement,la modélisation et l'administration de bases de données (Oracle,SQLServer,...), j'aspire de plus en plus à d'autres postes à responsabilités avec des compétences fonctionnelles et des suivis de projets.



Tout au long de ma carrière, j'ai évolué dans des secteurs différents (Spatial, Transports, Social, Aérien, Médical).

J'ai également développé de nombreux documents (spécifications fonctionnelles, manuels utilisateurs et autres documents techniques) aussi bien en anglais qu'en français.



Je souhaite un poste qui me permette d'exploiter pleinement mes compétences.techniques et fonctionnelles.



Mes compétences :

Microsoft SQL

Oracle

Oracle Pro-C

Powerbuilder

ProC

UNIX

COBOL

SQL

Microsoft Access

Java

XML

UML/OMT

Oracle PL/SQL

Microsoft Windows

Microsoft SQL Server

Linux

Java 2 Micro Edition

ETL

Delphi

C Programming Language

Buses

Visual Basic

Unix SCO 5.04

TOAD

SQLPlus

Powerscript

Pascal

PC Hardware

Oracle Enterprise Manager

Oracle Applications

MySQL

Microsoft SQL*Loader

Microsoft Excel

Macromedia Flash

Linux Red Hat

JavaScript

Java 2 Enterprise Edition

Java 2

Interfaces

DbVisualizer

C++

Borland JBuilder

Apple Mac

C

Amadeus CRS

Sorties

Microsoft SQL Server 2005

Microsoft SQL Server 2000