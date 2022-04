Christophe BONIS

Nous avons 3 postes à pourvoir :



Technico Commercial SAV (sédentaire)

Formation possible : BTS assistance technique d’ingénieur (ATI) ou BTS maintenance industrielle (MI)



Technico commercial Ventes machines (itinérant France)

Formation possible : Diplomé d’une école d’ingénieur à dominante mécanique, mesure physique (ENSIM, ENI, ESTACA,…), complété d’une expérience minimum de 5 années dans la vente de produits de haute technicité



Technicien SAV initérant :

Formation possible : BTS assistance technique d’ingénieur (ATI) ou BTS maintenance industrielle (MI), DUT : génie industriel et maintenance