Christophe BONNAFOUS

Agir durablement du diagnostic à la mise en oeuvre opérationnelle.

15 ans d'expérience dans le tourisme et l'hôtellerie en France et à l'international pour des entreprises de renom pour des clientèles, loisirs ou affaires, individuelles ou groupes.

Homme de terrain, bilingue anglais et parlant l'espagnol. Goût prononcé pour le management d'équipe, la mise en oeuvre de projet qualité et développement durable, la conception de produits et la gestion de centre de profit.

Création en 2009 de Tourisme & Développement afin d' accompagner au changement des acteurs du tourisme et de l'hôtellerie en France et à l'international, qui souhaitent inscrire leur développement dans une démarche durable.

Auditeur qualifié Afnor et Earthcheck.



Mes compétences :

Conseil

Développement durable

Hôtellerie

Audit

Tourisme

Formation