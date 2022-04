Christophe BONNARD

J'ai l'âme d'un dirigeant rigoureux, efficace et expérimenté. la connaissance du terrain, mes capacités relationnelles et ma facilité à m'adapter aux environnements différents font partie de mes atouts.

J'aime le challenge, apporter des innovations pouvant être bénéfiques à la qualité de service, tout en respectant consciencieusement les cahiers des charges, réglementations et procédures.

J'apprécie énormément le travail d'équipe et les rapports humains qui en découlent.



Mes compétences :

Lead supply chain

Team building

Transport

Négociation

Innovation

Comptabilité

Organisation du travail

Service client

Logistique

Gestion de la relation client

Gestion des stocks

Gestion de projet

Management

Contrôle de gestion