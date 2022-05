Pierre-Emmanuel BRUN

EN RECHERCHE ACTIVE

La Radio, et rien que la Radio, voilà mon univers depuis plus de 30 ans. Elle m' a permis de toucher du doigt presque tous les domaines qui s' y rattachent. Désormais, fort d'une corde supplémentaire à mon arc - journaliste radio - je suis prêt à intégrer une rédaction qui me donnera la possibilité de m'épanouir.



Formation récente

CFPJ Paris: journaliste radio plurimédia (2017)



Mes compétences :

Publicité