Jean-Michel BRUN

Bonjour à tous et à toutes,



Commerçant et commercial dans l'âme, j'ai franchi le pas et suis devenu gérant de ma société en reprenant une franchise.



J'ai relevé ce défi pendant 5 ans avec une équipe de 11 collaborateurs.



Cette fabuleuse expérience m'a permis d'acquérir en vitesse accéléré les qualités et connaissances nécessaires à l'animation d'un centre de profit, au management, d'une équipe et à l'amélioration de ses performances.



Redevenu salarié , je recherche un challenge ou je pourrai participer activement au développement de la société qui me fera et confiance et contribuer au développent de collaborateurs .



Nouveau défi, nouvelle aventure.



A bientôt



Mes compétences :

Management

Développement commercial

Assurance

Vente

Communication

Accompagnement