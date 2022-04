Christophe BONNET

Au cours de six années passées dans l’armée j’ai acquis méthode, organisation et rigueur. Le secteur humanitaire m’a appris à m’adapter aux situations, à fédérer les ressources afin d’atteindre les objectifs fixés. Enfin mes nombreuses missions en entrepôt et sur le terrain font de moi un opérationnel réactif et entreprenant.



Je souhaite m’investir dans une société qui me permettra de mettre mon expérience et ma formation au service de sa logistique et à la satisfaction des clients.



Mes compétences :

Flux tendu

Gestion d'entrepôt

Logistique

Manager

Manager opérationnel

Responsable logistique

Transport

Gestion des stocks

Approvisionnement