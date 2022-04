Doté d’une solide expertise RETAIL, Doté d’une solide expertise RETAIL, j’ai pu m’investir dans différents postes stratégiques au sein du groupe CARREFOUR en exerçant sur le segment HIGH-TECH des fonctions opérationnelles puis fonctionnelles :



Je débute ma carrière en 1997 ou j’intègre le groupe Carrefour en tant que RESPONSABLE DE RAYON.



La qualité de gestion des différents centres de profits qui me sont confiés et les responsabilités transversales que j’exerce avec le siège me permettra de prendre en charge en 2004 les responsabilités de CHEF DE PRODUIT TELECOM - PHOTOGRAPHIE.



En 2008, j’investi cette expertise en créant la société Business & Solutions spécialisée dans le CONSEIL et le MANAGEMENT DE TRANSITION sur des fonctions commerciales, marketing et achats de middle management.



Christophe BONNET



Mes compétences :

Développement commercial

Achats

Négociation

Gestion de projets

Management

Entrepreneur

Conseil

Achat

Manager

Acheteur

KAM

Key account manager

Distribution

Commercial