Linda GRIMAUD

Suite à ma formation dans le domaine de la recherche biomédicale, j'ai intégré en tant que technicienne biologiste recherche et formation le GEIHP (Groupe d'Etude des Intéractions Hôtes Parasites) en 1997. J'y ai acquis les techniques de culture cellulaire, purification de protéines et production d'anticorps monoclonaux.



De 2004 à 2009 j'ai mis en place au sein de l'unité INSERM U564 une plate-forme de production et de purification de protéines recombinantes pour l'analyse fonctionnelle, structurale et la production de cytokines. Cette activité en tant qu'assistante - ingénieur m'a permis d'acquérir une riche expérience dans le domaine de la production de protéines en système d'expression bactérien, en cellules d'insectes (Baculovirus) et en cellules de mammifères.



Depuis septembre 2009, j'ai intégré l'UMR CNRS 6214 INSERM 771 Biologie neurovasculaire intégrée.



Mes compétences :

Biotechnologies