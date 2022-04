Christophe BONNIN

Technicien Supérieur en Restauration Hôtellerie et Loisirs, j'ai pu, au terme de vingt huit années d'expérience, accéder aux fonctions de Directeur d'hôtel restaurant.

Mon parcours professionnel m'a permis d'acquérir un solide sens du Management auprès d'équipe pluridisciplinaire et conséquentes mais également des qualités de gestionnaire et de commercial indéniables. Par ailleurs, les différents postes à responsabilités que j'ai occupés dans l'Hôtellerie Restauration, m'ont permis d'appréhender le fonctionnement global d'une structure hôtelière et de développer une grande polyvalence.