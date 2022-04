Christophe BONNIN

Depuis quelques mois une nouvelle aventure a débuté en tant Agent Commercial Négociateur Immobilier sous deux entités

Avec bien-ensemble.com sur le secteur de Vélizy Villacoublay et GM Immobilier à Chaville sur le secteur Sèvres, Chaville et Viroflay.

Avec un parcours atypique dans le domaine commercial, qui m'a donné l'occasion d'occuper différentes fonctions ( commercial et marketing) avec différents niveaux de responsabilités.

En débutant comme Téléprospecteur, puis Manager d'une cellule de téléprospecteurs, Ingénieur commercial et enfin Responsable Distribution Vente Indirecte.

J'ai pu ainsi développer mes compétences, mon expérience, mon relationnel et ma curiosité. Les challenges, repousser ses limites, réussir sont les vecteurs qui me motive au quotidien.



Revente d'accessoires avec la technologie Qi Wireless ( Recharge sans fil par induction ) pour tablettes et mobiles.

http://mlcbentreprise.wix.com/mlcb-mobiles-devices



Mes compétences :

Snowboard

Vente

Call center

Développement commercial

Management

Marketing direct

Negociation

Instrumentation

Marketing

Sage Accounting Software

Oscilloscopes

Microsoft Office

Lotus 1-2-3

Customer Relationship Management

Gestion de projet

Fidélisation client

Gestion de la relation client

Relationnel