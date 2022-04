Christophe BORDES

IMMOPRÊT TOULOUSE négocie et compare pour vous les meilleures offres des banques pour votre prêt immobilier, rachat de prêt et vous propose l’assurance de prêt correspondant le mieux à votre situation.



Nous mettons à votre disposition 23 années d'expérience dans les domaines de la Finance et du Crédit afin de vous :

- conseiller en toute indépendance,

- permettre d’optimiser l'architecture financière de votre projet,

- présenter une recherche objective et complète de la meilleure solution de crédit et assurance emprunteur sur les marchés bancaires et d’assurances

- apporter une assistance et un suivi personnalisés de votre dossier jusqu’au déblocage des fonds

- assurer une parfaite confidentialité tout au long du processus de traitement de votre dossier de crédit

Notre service est gratuit et sans honoraires pour nos clients particuliers, nous facturons nos honoraires directement aux banques.

Grâce à la qualité de nos dossiers et à nos parfaites connaissances techniques, nous avons la confiance des directions régionales des banques, ce qui nous permet de toujours vous apporter des solutions optimisées pour vos projets.



Avec IMMOPRÊT TOULOUSE, pour Vous, c'est GRATUIT !

C'est PRO....SIMPLE....SYMPA ! ;)

A très vite...



Mes compétences :

Conseil

Immobilier

Finance

Optimisation Fiscale