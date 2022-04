Christophe BORDES

Auditeur en stratégie patrimoniale depuis près de 23 ans, fort de plus de 850 restructurations de PME réussies, l’équipe de la SAS PROCESS dédie son expertise au service des TPE de profession libérale, artisanale et commerciale.

PROCESS s’engage à mettre à la disposition du chef d’entreprise une synergie de compétences efficaces et a sélectionner pour vous les meilleurs spécialistes dans leur domaine :

Notaire

Commissaire aux comptes

Expert-Comptable

Avocat

Assureur

Banquier

Agent immobilier



Formateur en stratégie patrimoniale auprès des CGPI (Conseilleurs en Gestion de Patrimoine Indépendants) du réseau courtage de la compagnie d’assurance-vie AVIVA, PROCESS est notamment :



Le conseil en investissement patrimonial défiscalisant des anesthésistes adhérents de l’AAL (Association nationale des Anesthésiologistes Libéraux).

Le conseil en optimisation fiscale et sociale des dirigeants de magasins LA BOUTIQUE DU MENUISIER, réseau national du fabricant Castes industrie.

Le conseil en développement et l’intermédiation en opérations de banque pour l’implantation et l’acquisition des boutiques du réseau LEONIDAS.