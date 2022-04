Christophe BOSSCHAERT

Après 20 ans de direction d’un centre de profit, je veux m’appuyer sur mes acquis pour relever un nouveau challenge.

Bâtir et mettre en œuvre un plan stratégique, manager les hommes et la production, développer le chiffre d'affaires, penser et faire penser service et qualité, gérer les coûts, voilà mes principales compétences.



Mes compétences :

Direction de centre de profits

Direction commerciale