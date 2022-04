Christophe BOTELHO

Après avoir travaillé 5 ans dans le commerce alimentaire, j'ai décider de me reconvertir pour vivre de ma passion, les Arts numériques !

Suite à une formation de Développeur / Intégrateur en réalisation d'application Web au sein de la 3W Academy.

Je souhaite continuer de me former, avec un contrat de professionnalisation de 2 ans pour un Master en Conception / Développement Informatique.



Mes compétences :

JQuery

CSS 3

SQL

JavaScript

PHP

HTML 5