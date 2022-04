Christophe BOUCAS

13 années d'expérience en Parfumerie et Cosmétiques

• 4 ans sur le marché français / 9 ans en Travel Retail et Marchés Locaux sur les zones Europe et Amériques



Compétences:

• Business Development International

• Commercial & Marketing

• Gestion de distribution multi canal

• P&L management

• Orienté résultats

• Environnement multi culturel

• Leadership et travail en équipe

• Français, Anglais, Espagnol et Portugais



Mes compétences :

Vente

Export

Commerce international

Luxe

International

Cosmétique

Marketing

Parfumerie

Retail

Management