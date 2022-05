Philippe DE PAILLETTE

Agé de 46 ans, père de 2 enfants, bilingue et de mère américaine, avec plus de 20 années d’expérience dans la distribution sélective, je suis Country Manager pour Cartier Parfums et Lunettes à Londres.

Auparavant j'ai lancé les parfums Lolita Lempicka en France et dans les grandes chaines de distribution européennes, puis plus récemment opéré plusieurs missions de consultant dans tous les problématiques commerciales et stratégie marketing.



Développeur, animateur d'équipe et de réseau, construire un fort esprit d'équipe, être proche des clients et des marchés, être un exemple pour son équipe sont des qualités basiques qui appellent le succès. Pour ouvrir des marchés en 6 mois et atteindre le 4ème rang des parfums féminins français en 7 ans ; il me semble nécessaire d’ajouter à ce tempérament, la curiosité, l'innovation, l’initiative en matière de force de proposition ainsi que la créativité.



Mes compétences :

Chimie

Cosmétiques

Direction générale

Export

Mobile