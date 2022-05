Olivier LAGRÉE

Pourquoi je me consacre au management du Talent et du Changement? :

- Je ne me résous pas à considérer le travail comme un simple mal nécessaire et je continue à y voir une source sous-exploitée de réalisation individuelle et de performance collective.

- Quand tout le monde aura découvert les mêmes "best practices" ou aura acquis les mêmes technologies, le succès et le plaisir d'entreprendre seront affaire de compétences, de créativité et d'engagement, bref, de "Talent & Change Management"

- Malgré tous les livres, les formations, les discours sur le management, il reste beaucoup à faire pour trouver l'harmonieux équilibre entre mobilisation et efficacité, respect et exigence vis à vis des individus.

- Enfin, sur ces sujets, mon énergie et ma motivation demeurent entières.



Au quotidien, j'apprécie les situations de changement où il faut combiner vision stratégique et agilité opérationnelle pour trouver des solutions qui marchent, en jouant sur la palette de mes domaines d'expertises :

- la conduite de stratégies et de projets de changement

- le renforcement du leadership et l'accompagnement individuel de dirigeants

- les processus de Développement des Ressources Humaines

- l'exploitation du potentiel des systèmes d'information (ERP RH, Cloud et RH 2.0)

- l'animation d'évènements à forts enjeux (team building, kickoff, comités de direction, ..)

- la mise en place d'équipes transverses



Coauteur de "e-Management, ou comment les nouvelles technologies transforment le rôle du manager" aux Editions Dunod 2001



Mes compétences :

Change Management & leadership

Talent management

Conduite du changement

DRH

Nouvelles technologies

SIRH

Management