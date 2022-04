Christophe BOUCHER

Je travaille depuis plus de 20 ans dans les services informatiques.

Mon parcours m’a conduit à travailler à la fois en SSII et en établissement d’enseignement supérieur en informatique, ce qui m’a permis d’acquérir une double approche des systèmes d’information et de la gestion des projets informatiques, tant du point de vue opérationnel que de celui des relations humaines.

J'ai structuré les services informatiques, mis en place et développé la R&D au sein d'une SSII. j'ai managé un service informatique intégrant 300 postes, une trentaine de serveurs hétérogènes et plus de 1000 utilisateurs.

j'ai managé des projets d'infrastructures et de développement complexes d'envergure internationale.

Je souhaite aujourd'hui mettre à profit mon expérience de management de l'innovation et de direction opérationnelle et technique au sein d'un nouveau projet alliant haute technologie et innovation, dans un contexte complexe voir international.





Mes compétences :

Gestion de projets

Manager des équipes

Gestion de projet

Direction des systèmes d'information

Innovation