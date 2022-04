Christophe BOUILLON

Depuis Juin 2011 je suis responsable d'un logiciel de gestion de librairie ( formation, support, conseil ).



Responsable du site marchand tant au niveau technique que marketing.



2011 Support logistique. Système U est.



Actocom services aux entreprises : consulting - formation - analyse - développement - tests d'applications informatique



Formations informatiques

AS400 Linux ASP.NET HTML CSS Javascript

Développement AS400 - php - C# - CMS sur la région et autour.

Mission en tant que freelance ou salarié.



Développement informatiques : AS400 - php - asp.NET



Développement et intégration web : codeigniter - php - css - javascript - wordpress - cmsmadesimple - joomla - statusnet déloppement php spécifique.



Créateur et gérant de l'entreprise de développement web et informatique ACTOCOM en 2006.



Mes plus beaux et interessants projets sont :

- La création de la machine à cadeaux.

- Le développement d'une place de maché sur internet.



De formation économique, j'ai très vité été conduit vers le développement information au travers de projets de gestions commercials, gestions de productions, logitiques et de comptabilité.



Mes compétences :

As400

ASP

CodeIgniter

CSharp

CSS

Développement HTML

Formation

HTML

ISeries

Joomla

Joomla!

Linux

Microsoft C-SHARP

Microsoft SQL

PHP

RPG

Ubuntu

Virtuemart

Wordpress