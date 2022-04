Christophe BOULAIR

Photographe spécialise en reportage d’architecture intérieur et extérieur, reportage immobilier de prestige, reportage d’entreprises, photos culinaires, photos sportives, nautique, reportages événementiels…



Je me dois d´être disponible et à l’écoute de mes clients car je ne recherche pas l’image la plus artistique mais celle qui correspond le plus à vos besoins afin de mettre en valeur vos activités, vos locaux, votre entreprise, votre personnel et/ou immortaliser vos événements professionnels, sportifs ou familiaux.



Je suis un photographe passionné et perfectionniste dont les voyages m’ont permis d’acquérir une facilité d’adaptation et de communication aussi bien en France qu’à l´étranger par ma maîtrise de l'anglais et de l'espagnol.



Je me déplace avec mon matériel sur la région Lyonnaise, la France et l’International.



Mes compétences :

Photographie

Adobe Photoshop CS6

Retouche d'images

Prise de vue vidéo

Photographie sportive

Photographie d'architecture

Photographie culinaire

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator