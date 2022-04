Dans l'informatique depuis 15 ans et Chef de projet de projet depuis 8 ans.

Domaine de prédilection la sécurité des SI :

_ Politique de sécurité

_ Mise en place et analyse d'Audit

_ Mise en place de site de repli

_ Management d'équipe

_ Organisation et supervision de Migration de grande ampleur



Formation d'ingénieur suivi au CNAM (Conservatoire national des Arts et Métiers)



Mes compétences :

Chef de projet

DRP

EBIOS

Methodes

PRA

Sécurité

SOP