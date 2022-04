Christophe BOULET

Directeur du Patrimoine Immobilier. Je définis la politique immobilière de l’entreprise et mets en œuvre les différents moyens nécessaires à l’optimisation du patrimoine de l’entreprise.

Mon ADN : l’immobilier depuis l’âge de 8 ans !

Une de mes Passions : L’immobilier !



Je participe à la mise en œuvre de la stratégie immobilière pour une entreprise privée.



En 2018, je crée le Business Club CAA. Dans ce club, j'interviens dans le domaine de l’immobilier, anime des projets en accompagnant les différents membres aux succès de leurs affaires, et dispense des conseils dans leurs stratégies de développement.



Je travaille aussi en ce moment sur le sujet suivant « Quel avenir pour le Retail en Cœur de Ville ? »

Les cibles en sont les Entreprises privées, Family Business démarrant leur parc immobilier, ou autres au Parc Immobilier important, telles que les Propriétaires Publics, Etablissements Publics... mairies, communautés de communes…



Je vous propose d’échanger sur ce sujet et vous êtes les bienvenus : N’hésitez pas à me contactez pour partager votre point de vue, votre expertise !



Mes compétences :

• Ingénierie immobilière & mise en œuvre des différentes stratégies

• Créateur de valeur

• Connaissance approfondie des réseaux des différents acteurs de l’immobilier

• Savoir-faire en gestion de dossiers complexes

• Maîtrise & appétence pour les négociations diverses

• Compétences en gestion de projets transverses

• Promotion & contribution au développement commercial

• Pilotages & animations de différents services immobiliers



Différenciation : j’ai une véritable Appétence pour les négociations, et les dossiers complexes.

Une maîtrise dans différents domaines immobiliers

Une expérience reconnue à piloter des projets transverses



Aussi, j’aime être au cœur de l’action, de la production, et de la réalisation.



Mon profil est aussi consultable sur LINKDEDIN : linkedin.com/in/christopheboulet



Mes compétences :

Goût du Challenge

Culture du Résultat

Adaptabilité

Ambition

Dynamisme

Esprit analytique

Esprit d'équipe

Aisance relationelle