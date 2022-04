Christophe BOURCEREAU

Bonjour,



Je viens d'être diplômé en obtenant mon Master matériaux Ingénierie des polymères, et je suis actuellement en recherche d'emploi dans le secteur de la R&D dans le domaine des polymères.



J'ai un bon niveau linguistique en maitrisant deux langues étrangères (anglais et allemand), et j'ai étudié tout ce qui concerne les polymères, c'est à dire la chimie, la physique, la physico-chimie, la mécanique et la tribologie.



Mes compétences :

Mathématiques

Physique

Physico Chimie

Polymères

Tribologie