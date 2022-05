Sébastien HAAR

Diplômé d’un Master de Science en Ingénierie de Matériaux et d'un Doctorat en Chimie, je recherche en ce moment de nouvelles opportunités professionnelles et des responsabilités ! Après une première expérience en chimie des matériaux au sein des différents laboratoires, j’ai acquis des compétences en tant que responsable de projet : conception, développement et suivi. Ma maîtrise des techniques d’expérimentations et de recherches de composants m’a permis de participer au développement de nouveaux produits.



De nature enthousiaste et dynamique, j'ai un goût prononcé pour le management ainsi que pour les nouveaux challenges. Passionné par la chimie et les matériaux, je suis à l’affût de techniques innovantes.



Mes compétences :

ISO 900X Standard

Nokia

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Office

Microsoft Excel

C Programming Language

Apple Mac

Adobe Photoshop