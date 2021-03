Jean-Jacques SCHWARTZ

Je suis un cadre technique polyvalent et expérimenté dans l'analyse physico-chimique, pratiquée en recherche-développement ou en contrôle qualité dans des secteurs comme l'industrie agroalimentaire ou pharmaceutique, ou encore en environnement.



De formation initiale, je suis titulaire d'un DUT Chimie, renforcé par un Master Chimie Biologie - Aspects Analytiques, obtenu via une formation continue diplômante dans le but de valoriser mon parcours professionnel.



Mes compétences :

HPLC

Assurance qualité

GC/MS

GC

Agroalimentaire

Contrôle qualité

Environnement

HPLC MS

Industrie pharmaceutique

Recherche et Développement