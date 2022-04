Christophe BOURDELLE

Après 5 ans passés en Bourse (MATIF, Euronext et Capitol), je me suis installé à mon compte dans la gestion de patrimoine afin d'avoir une plus grande liberté d'actions et une vision plus globale du patrimoine d'un client.



Je conseille mes clients en fonction de leurs objectifs et des moyens qu'ils comptent consacrer à la préparation de ces derniers.



J'apporte une grande attention à la sensibilité au risque de mes clients tout en essayant de sortir des sentiers battus afin d'obtenir le meilleur couple rendement/risque possible.



Mes prérogatives sont assez larges puisque je propose des investissements immobiliers, financiers, du crédit et des placements retraites ou encore entreprises.



Mes compétences :

Fiscalité

Scpi

Défiscalisation

Bourse

Gestion

Investissement

Assurance

Finance

Conseil

Immobilier

Santé