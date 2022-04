Christophe BOURDY

Consultant communication 360°.

http://www.consultantcommunication.fr/



Je vous propose mon expertise en freelance et/ou en temps partagé sur de la gestion stratégique et opérationnelle de projets de communication.



- Une expérience professionnelle confirmée alliant une triple compétence : Print + Digital + Évènementiel.

- Une maitrise stratégique et opérationnelle des techniques marketings, communication et commerciales.

- Une capacité à négocier, mobiliser, animer et motiver avec des interlocuteurs variés sur des projets d’ampleur : clients, fournisseurs, équipes dédiés…

- Créatif, curieux, organisé, adaptabilité, force de proposition, à l’écoute…











Mes compétences :

Édition

Voile

Média

Communication

Internet

Réseaux sociaux

Community management

Marketing

Presse

Management

B2B

Web 2.0

Gestion de projet