AUJOURD'HUI À VOTRE DISPOSITION POUR VOUS ACCOMPAGNER DANS VOS RECHERCHES IMMOBILIÈRES :



* projets immobiliers vente ou achat : conseil, recherches, organisation des visites, montage de votre dossier, accompagnement pour l'ensemble des démarches



* relocation immobilière : conseil, recherches, organisation des visites, montage de votre dossier, accompagnement pour l'ensemble des démarches (signature du bail, aide à l'installation)



N'hésitez pas à me contacter, je m'adapterai à vos besoins et vous apporterai des solutions personnalisées

Isabelle Bellot

+33 (0)6 09 66 67 86

isabellot4@gmail.com



English speaking, welcome !

TODAY FOR YOU TO SUPPORT IN YOUR YOUR ESTATE RESEARCH:



* Buying or selling real estate projects: advice, research, editing your file, accompaniment for all steps



* Real relocation consultancy: research, organizing visits, editing your file, support for all steps (lease signing, installation support)



Do not hesitate to contact me, I will adapt to your needs and bring you customized solutions

Isabelle Bellot

+33 (0) 6 09 66 67 86

isabellot4@gmail.com



Mes compétences :

Relocation

Conseil personnalisé

Aisance relationelle

Gestion locative

Gestion de projet

Négociation commerciale

Créativité

Coordination de projets

Gestion de la relation client

Gestion commerciale

Bilingue anglais