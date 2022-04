Gilles ROY

Création SARL L'Abricot'in

Rachat bar brasserie dans Lille

Etude de marché et développement stratégique, business plan

Management, recrutement, formation, coaching, réorganisation de services

Élaboration et suivi de la politique commercial et marketing

Négociation grands comptes

Gestion de budgets et des prévisions de ventes

Gestion et animation promotionnelle

Parfaite connaissance de la chaîne graphique et marketing opérationnel





Mes compétences :

Directeur commercial

Direction générale

budgets

Nouveau

Merchandising

Customer Relationship Management