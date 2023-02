Philippe DAUTIN

Il est dommage aujourd’hui que la relation humaine et la communication ne soit que si peu (voir plus du tout) au cœur de notre métier !



Le virtuel est bien là, car oui il y a de nombreux outils informatiques pour comparer, analyser, faire des statistiques, et plein d’autres choses très utiles. Mais qu’en est-il vraiment des conseils et des échanges productifs que l’on peut obtenir lors d’un rendez-vous dans le réel ?



Je vous propose de venir vous rencontrer, d’écouter vos besoins, d’étudier vos idées, d’analyser toutes les possibilités, de développer de nouvelles solutions, d’optimiser vos productions, afin de répondre à vos demandes ou peut-être et surtout à celles que vous n’aviez peut-être pas avant notre rencontre.



N’hésitez pas à me solliciter ou accepter ma demande de contact.

Je serai ravi de pouvoir vous aider, et participer avec vous à la réussite d’un nouveau partenariat.



