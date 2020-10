Régis THIVEND

Prospection avant tout!



Le développement commercial est actuellement, dans cette période difficile que nous traversons, avec des clients volatiles et de plus en plus exigeants, un pilier essentiel pour la bonne santé et la pérennité de l’entreprise.



J’aime le poste de commercial à la fois pour ses aspects de conquête de nouveaux clients mais aussi pour le suivi régulier et nécessaire auprès de gros clients.



Mes domaines de prédilection: l'assurance complémentaire santé, l'Imprimerie (sérigraphie -grand format, textile, offset feuille et rotative, hélio).

Donnez-moi un marché, je vous rends des clients. (Confucius Rex)



Mes compétences :

Sérigraphie

PLV

USA

Routage

Arts Graphiques

Phoning