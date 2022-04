Anne-Marie MARETTI

Responsable Service clients depuis 2007 au sein de PME et de grandes entreprises, je me dédie à la satisaction client.

Elle s'élargit dans un environnement international . Je parle l'anglais et l'espagnol. J'ai d'abord travaillé dans le transport et acquis des connaissances en incoterms, crédit documentaire et logistique qui m'ont permis de rejoindre les services clients d'entreprises industrielles exportatrices, telles POLIGLAS SA et UNIROSS batteries SAS avec qui j'ai réalisé mon expérience la plus significative en terme de type de clients et d'organisation logistique.

Chez SIEMENS Audiologie, j'ai ajouté une compétence supplémentaire en réorganisant l'activité du centre d'appels clients.

De plus, je suis Sales Key User MOVEX dans le cadre de la mise en place de l'ERP chez UNIROSS Batteries SAS et de la migration vers la version M3 chez TOYOTA Material Handling France.





Mes compétences :

COMMERCE INTERNATIONAL ADV EXPORT

Sales key user Movex