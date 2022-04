Christophe BOURGE

J'aime les challenges professionnels, le travail d'équipe, la mobilité fonctionnelle, le changement, Je suis convaincu de la nécessaire transformation numérique et énergétique. Le numérique doit servir nos nouveaux usages et nos besoins à commencer par les plus évidentes simplifications et optimisations possibles de nos quotidiens à tous : nos besoins personnels et professionnels. Le numérique permet d'offrir davantage de valeur ajoutée et aide à développer des services dans tous les secteurs d'activité.



Fort d'une bonne 20aine d'années d'expérience professionnelle réalisées au sein de plusieurs SSII, j'ai réalisé diverses missions de développement, de conseil et de pilotage / direction de projets dans divers domaines fonctionnels aussi variés que : le système d'information, les réseaux et la téléphonie, la téléphonie mobile, les infrastructures puis les sites internet et les applications mobile. J'aime à rappeler la nécessité de la transversalité (Design, Delivery, Conseil) dans les projets informatique.



Mes compétences :

Gestion de projet

Stratégie digitale

ITIL

Système d'information

Direction de projet

Accompagnement commercial

Gestion des process

Réseaux informatiques & sécurité

Accompagnement au changement

Lean IT

Conseil IT

Assurance qualité

Cycle en V

Agile Scrum

Avant vente

Méthodologie

Téléphonie sur IP

Webmarketing

AMOA

Cahier des charges

RFP

AMOE

Schéma Directeur

Expression de besoins