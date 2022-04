Christophe BOURGE

- 22 années d'expérience professionnelle réalisées au sein de plusieurs SSII. Missions de Conseil, d'Expertise, de Pilotage et de Direction de projets sur des domaines variés tels que : Système d'Information (BSS/OSS), Réseaux et Télécom, ToIP et Communications unifiées, domaine MVNO, Schéma Directeur d'Infrastructures IT, Digital/Web/RWD

- Volonté, Challenges et Aptitudes à se lancer vers la Transformation Energétique, Convergence Telecom-Energie, Domotique et Objets connectés







Mes compétences :

MVNO

Méthodologie SI

Téléphonie sur IP

Méthodologie & Bon Sens

Telecom / IT

Direction/Gestion de Projet(s)

Web / RWD

Animation d'équipe & de réunions

Pilotage Client