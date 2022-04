Christophe BOURGES

Infographiste-décorateur, illustrateur 2D/3D exerçant depuis 1997, je suis issu des arts appliqués.



J'ai été alternativement layout-man et dessinateur dans le dessin animé traditionnel ; puis modeleur, textureur, chef déco 3d, chef déco couleur et matte painter dans les secteurs du jeu vidéo et du dessin animé 2d/3d, cela entre autre chez Ubisoft, Ellipsanime, Bibo films/pumpkin3D, Futurikon...



De plus j'illustre régulièrement des ouvrages beaux livres aux éditions de la Martinère et réalise des travaux pour la presse et le film documentaire



Mes logiciels maîtrisés : Photoshop et 3DMax, bonne connaissance et utilisation régulière d'after-effect et XSI.



Ma recherche de poste s'oriente plutôt aujourd'hui vers les fonds peints/mattes paintings 2D/3D, le concept design et la recherche couleur.

Et toujours des travaux d'Illustration pour l'édition et les documentaire tv

.





Mes compétences :

After Effect

Dessin

Photoshop

3DSmax

XSI